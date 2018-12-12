Екатеринбуржец прописал в квартире 28 мигрантов и получил срок

В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Чудинову, который поставил на учет в своей квартире 28 иностранцев. Как пояснили в пресс-службе Свердловской прокуратуры, он совершил преступление, предусмотренное статьей 322 УПК РФ «Фиктивная постановка иностранных граждан на учет». Ему назначали наказание в виде лишение свободы в колонии строгого режима на один год и четыре месяца.

По версии следствия, в июне 2018 года Чудинов поставил на учет в своей квартире 28 иностранцев. За это он получил от каждого по 100 рублей. При этом он понимал, что зарегистрированные не будут проживать и осуществлять трудовую деятельность по адресу прописки.

Массовую постановку иностранных граждан на миграционный учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу в ходе отработки жилого сектора. В июле 2018 года органами дознания отдела полиции № 10 в отношении неработающего ранее неоднократно судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 37-летнего хозяина квартиры на улице Маневровой, 12, было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 322.3 УК Российской Федерации. В общей сложности осужденный провел в местах лишения свободы порядка 20 лет. После материалы уголовного дела полицией были переданы в мировой суд Железнодорожного района для рассмотрения по существу.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и аргументировал свои действия тяжелым материальным положением. Его взяли под стражу в зале суда.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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