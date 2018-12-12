Свердловчанина будут судить за езду с поддельным правами

В Свердловской области будут судить мужчину, который ездил с поддельными правами. Как сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД, против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

Дело было возбуждено после того, как сотрудник ДПС города Асбеста остановил автомобиль для проверки документов. Он обнаружил, что водитель не имеет права на управление автомобилем, а его водительское удостоверение принадлежит другому человеку. Дело направлено в Асбестовский городской суд.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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