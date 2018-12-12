Сын украл у матери телевизор, чтобы купить алкоголь и еду

В Серове возбудили уголовное дело в отношении неработающего мужчины, который украл у своей матери телевизор и цифровую приставку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, он совершил преступление, предусмотренное частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, кража произошла в августе 2018 года. Тогда в отделение полиции обратилась женщина, которая заявила о пропаже телевизора и цифровой приставки. Ущерб она оценила на сумму более 10 тысяч рублей. Пострадавшая подозревала своего сына в совершении преступления. Затем сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину. Оказалось, что он уже продал сворованное имущество, а деньги потратил на алкоголь и еду. Обвиняемый уже был судим ранее за угон автомобиля, причинения легкого вреда здоровью и присвоение чужого имущества. Уголовное дело по факту кражи направлено в суд.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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