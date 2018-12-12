Свердловчанка порезала мужа, который чуть не лишил ее волос из-за ревности

В Свердловской области возбудили дело в отношении жительницы Богдановичского района, которая порезала своего мужа вовремя ссоры. Как сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД, она совершила преступление, предусмотренное частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Инцидент произошел в августе этого года. Вечером супруги выпивали у себя на кухне, после чего началась ссора из-за ревности. Во время нее муж схватил жену за волосы и попытался их отрезать. Однако передумав, ушел спать в другую комнату. Жена же отправилась к мужу и ударила его кухонным ножом, пока он спал. После этого она вызвала скорую помощь. Затем приехали сотрудники полиции, которые задержали женщину. Она полностью признала свою вину. Дело направлено на рассмотрение в прокуратуру.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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