Банк России будет контролировать банки и страховые боязнью перед секретными ревизорами

В следующем году Центральный банк будет проверять поднадзорные организации с помощью тайных покупателей. Причем регулятор намерен отправлять их не только в столицы регионов – даже несмотря на сокращения своего штата. Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал, кто в первую очередь попадет под проверку и как это будет происходить.

Банк России за 10 месяцев этого года получил на 5 % больше жалоб, чем годом ранее. Больше всего регулятора беспокоит рост фактов мисселинга – так называются случаи, когда банки навязывают клиентам не тот продукт, за которым к ним обратились. Самый распространенный случай – «впихивание» инвестиционного страхования жизни под видом вклада. Другая проблема – навязывание страховок при оформлении кредитов. По-прежнему много жалоб на микрофинансовые организации. Зато люди стали меньше жаловаться на недоступность ОСАГО и на НПФ (точнее, на ситуацию, когда гражданин обнаруживает себя в базе вовсе не того НПФ, с которым заключал договор).

По словам Мамуты, Банк России решил не только наказывать тех, кто был пойман на нарушении прав клиентов, но и заниматься превентивным надзором – то есть стараться не допускать нарушения. Потому ЦБ получил по закону право проводить контрольные закупки. В роли тайных покупателей будут выступать сотрудники Центрального банка, они будут обращаться в организацию, вести себя как рядовой покупатель и фиксировать нарушения. В первую очередь внимание проверяющих будет сосредоточено на банках, навязывающих ИСЖ, – и потому, что на эту услугу очень много жалоб, и потому, что личная проверка – лучший способ выяснить, занимается ли кредитная организация обманом доверчивых клиентов или честно продает продукт.

Мамута уверен, что у регулятора хватит ресурсов – несмотря на то, что в начале декабря Центробанк сократил количество сотрудников в центральном аппарате и в региональных подразделениях на 45%. Это будут не тотальные проверки всех банков и страховых – «закупщики» будут проверять те организации, на кого будет поступать больше всего жалоб. «Если мы видим постоянные жалобы на организацию, тем более в определенном регионе, тогда отправим проверку. А если организация хорошо работает, то какой смысл ее проверять?" – считает эксперт ЦБ РФ. Причем в случае жалоб он пообещал отправить секретных агентов в любой, даже отдаленный город области.

Тем не менее, Центробанк надеется, что лучшей профилактикой будут даже не проверки, а информация о том, что такие проверки могут быть. «Одна из функций контроля – не допускать нарушений. Само знание того, что тебя могут проверить, для многих недобросовестных продавцов является достаточным, чтобы этого не делать. Нам важно не поймать 100 человек и наказать, а важно, чтоб нарушений не было. Этим инструментарием мы будем пользоваться ровно тогда, когда нужно», – считает сотрудник регулятора.

Мамута также напомнил, что есть еще один способ защиты потребителя. «Кстати, многие потребители стали грамотными, знают, что мы принимаем аудио- и видеофиксацию – присылают нам жалобу и прикладывают файл, на котором слышно, как недобросовестный работник финансовой организации делает вид, что это вклад. И мы всячески рекомендуем так делать. Более того, если заранее сказать «Вы не против, если я зафиксирую разговор?", с вероятностью 99 % нарушения не будет», – посоветовал эксперт.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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