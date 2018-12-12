Прокуратура заблокировала сайты, продававшие поддельные полисы ОСАГО

По иску прокуратуры были заблокированы два сайта, которые продавали поддельные полисы ОСАГО. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, информация, размещенная на сайтах, способствовала совершению преступлений.

В ходе проверок прокуратура выявила два сайта, продававшие поддельные страховые полисы ОСАГО. При покупке отмечалось, что данные полиса будут внесены в базы Российского союза автостраховщиков (РСА). Чтобы получить поддельный полис, нужно было заказать его доставку.

Напомним, что статья 324 УК РФ устанавливает ответственность за незаконную покупку официальных документов. Помимо этого, за использование поддельного документа, предусматривается наказание по статье 324 УК РФ «Незаконное приобретение или сбыт официальных документов».

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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