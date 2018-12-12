Свердловчанин зарезал соседа по гаражу

Житель Свердловской области зарезал соседа по гаражу во время ссоры. Как сообщили в пресс-службе местного следственного отдела, в отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Инцидент произошел накануне, 11 декабря. Мужчины находились на территории гаражно-строительного кооператива по улице Бажова в Реже. Там у них возник конфликт, после которого подозреваемый ударил своего оппонента ножом. После полученного ранения пострадавший погиб. Сотрудники правоохранительных органов собираются взять обвиняемого под стражу. Расследование дела продолжается.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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