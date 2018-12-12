В Компрессорном на детской площадке несколько часов провисел труп (ФОТО)

Жильцы дома по адресу: Прибалтийская, 33, стали свидетелями жуткой картины – с утра во дворе прямо на детской площадке они обнаружили труп мужчины. По словам очевидцев, тело погибшего никто не забирал в течение нескольких часов.

«На детской площадке труп висит. Ни скорой, ни полиции. Позвонила в 02. Все в курсе, но никто ничего не делает. Ужас… Муж еще в 7:30 утра видел. Боже упаси, дети выйдут», – сообщила подписчица Евгения Черданцева в паблике «Наш Компрессорный».

Фото Евгении Черданцевой, паблик «Наш Компрессорный»

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области пояснили, что тело погибшего было убрано еще днем. Следователь вернулся с места происшествия около 12:30. По итогам осмотра тела признаков криминальной смерти не выявлено. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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