Женщина отработает 80 часов за два удара ножом в спину младшего брата

В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы поселка Восточного, которая порезала своего несовершеннолетнего брата вовремя ссоры. Как сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, она совершила преступление по ч. 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Конфликт произошел в октябре 2018 года. Родственники поссорились вовремя совместного употребления алкоголя. Во время разногласий сестра, разозлившись на брата, дважды ударила его ножом в спину. На суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она получила наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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