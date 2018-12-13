В Верхотурье арестованы 127 коров вместе с коровником

Верхотурские судебные приставы арестовали 127 голов крупного рогатого скота, принадлежащих фермеру-должнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, местный фермер набрал банковских кредитов на развитие крестьянского хозяйства, однако дело не пошло, а кредиты на общую сумму 11 млн рублей отдавать все равно нужно.

В качестве обеспечительной меры приставами арестованы: сельхозтехника (трактор, автоцистерна, пресс-подборщик, комбайн, грабли колесные, доильная установка), а также 127 коров, быков и телят вместе со зданием коровника и земельным участком под ним. При этом имущество оставлено на хранение должнику с правом беспрепятственного пользования.

Верхотурье, служба информации

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