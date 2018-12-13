Ночью в Свердловской области похолодает до -18

Уже сегодня ночью в некоторых районах Свердловской области похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском гидрометцентре, в ночь с 13 на 14 декабря в области будет от -7 до -12 градусов, в горах и низинах – до -18. Днем 14 декабря в области ожидается от -5 до -10, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Местами пройдет небольшой снег.

В областном центре будет немного теплее. Ночью 14 декабря в Екатеринбурге ожидается от -7 до -9, днем – от -5 до -7, без осадков.

Екатеринбург, служба информации

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