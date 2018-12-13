Бастрыкин поручил проверить работу свердловского управления из-за жалобы о невыплате зарплаты

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Богинского, назначенного всего четыре мясца назад. Причина – уголовное дело о невыплате зарплаты работникам строительной компании ООО «Космос Спецстрой».

С жалобой о долгах на предприятии в СКР обратился житель Свердловской области во время общероссийского приема граждан. По словам заявителя, зарплату не получают более тысячи работников «Космос Спецстрой», задолженность составила свыше 180 миллионов рублей.

Бастрыкин потребовал от свердловских следователей объяснений по выявленным недостаткам следствия, в том числе отсутствию мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного потерпевшим, сообщили в пресс-службе СК.

После служебной проверки дальнейшим расследованием уголовного дела займутся следователи центрального аппарата.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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