Водитель, который повторно сел за руль пьяным, проведет три месяца в колонии

Жителя поселка Верхняя Синячиха Виктора Крутикова во второй раз поймали пьяным за рулем автомобиля. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Суд назначил ему наказание в виде трех месяцев в колонии-поселении и на три года лишил права управлять транспортными средствами.

Крутиков был задержан 24 сентября в Ирбите. Он ехал на автомобиле по улице Пролетарской. Там его остановили и увезли в отделении, где провели медицинское освидетельствование. Оказалось, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако Крутиков уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Тогда он получил 240 часов обязательных работ и лишился водительских прав на 2 года. При вынесении вердикта суд опирался на прошлые нарушения.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 13.12.18

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