Бывшая начальница кондитерской отработает полтора года за передачу коммерческой тайны конкуренту

Жительница Каменска-Уральского Наталья Куракина, ранее работавшая в кондитерской, осуждена за передачу коммерческой тайны конкуренту. Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, она признана виновной в совершении преступления по ч. 2 статьи 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну». Ей назначили исправительные работы на срок 1 год и 6 месяцев с удержанием 20% доходов в пользу государства.

Куракина работала начальником отдела продаж в кондитерской. С декабря 2017 по январь 2018 года она отправляла конкуренту компании информацию о клиентской базе, входных ценах предприятия, скидках и обороте компании в весовом и денежном выражении.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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