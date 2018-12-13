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Четверг, 13 декабря 2018, 14:13 мск

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Бывшая начальница кондитерской отработает полтора года за передачу коммерческой тайны конкуренту

Жительница Каменска-Уральского Наталья Куракина, ранее работавшая в кондитерской, осуждена за передачу коммерческой тайны конкуренту. Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, она признана виновной в совершении преступления по ч. 2 статьи 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну». Ей назначили исправительные работы на срок 1 год и 6 месяцев с удержанием 20% доходов в пользу государства.

Куракина работала начальником отдела продаж в кондитерской. С декабря 2017 по январь 2018 года она отправляла конкуренту компании информацию о клиентской базе, входных ценах предприятия, скидках и обороте компании в весовом и денежном выражении.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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