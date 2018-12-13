Некоторые на 400 лет древнее, чем считалось: екатеринбуржцам покажут Будд из музейных и частных коллекций (ФОТО)

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств завтра открывается крупнейшая за всю его историю выставка буддийского искусства XIV-XX веков – «Свой Восток».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспозиция объединила произведения из собраний Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского и Челябинского музеев изобразительных искусств, Свердловского краеведческого музея и трех частных коллекций – челябинца Олега Малахова, екатеринбуржцев Алексея Глазырина и Романа Макаркова. Один из кураторов выставки, кандидат искусствоведения Виктория Деменова, рассказала, что идея создания совместной выставки буддийского искусства возникла давно, но окончательное решение было принято только год назад.

Эксперт отметила, что история коллекционирования предметов буддийского искусства в России уходит своими корнями еще в XVIII век, когда эта религия была стала одной из официально принятых на территории России. Собрание буддийского искусства Эрмитажа формировалось, главным образом, учеными и коллекционерами Петербурга, внес свой вклад и художник Юрий Рерих, при участии которого в начале ХХ века был построен первый в России буддийский собор.

На Урале коллекционирование началось в 19 веке, одними из первых собирателей стали промышленники из рода Поклевских-Козелл, от которых собрание буддийской бронзы попало сначала в антирелигиозный, затем – в областной краеведческий музей, а затем – в Музей изо.

Бронзовые статуэтки Будды, бодхисаттв, архатов и других религиозных персонажей буддизма – одна из основ экспозиции. Они изготовлены в Тибете, Непале, Китае, Монголии. Среди представленных скульптур как привычные глазу среднего россиянина статуи Будды Шакьямуни, так и пугающие изваяния гневных божеств – многоруких и многоногих. Те же образы повторяются и в тхангка – классической буддийской живописи, холстом для которой обычно служил шелк. «Устрашающие божества – это защитники, чей гнев направлен против человеческих пороков», – пояснила Виктория Деменова.

Интересно, что одна из представленных скульптур в процессе подготовки к выставке «Свой Восток» стала «старше» на четыре века. Как рассказал РИА «Новый День» коллекционер Алексей Глазырин, он был уверен, что принадлежащая ему бронзовая статуэтка была сделана в Китае в XVIII веке, но специалисты Эрмитажа обнаружили, что это – Корея XIV века.

Кроме скульптуры и живописи, на выставке можно увидеть и предметы ритуала, которые могут показаться пугающими европейцу, но являются классическими для буддизма, например, флейту из бедренной кости – ганглинг, или чашу из черепа – капалу.

Все представленные на выставке экспонаты в прошлые века являлись частью храмовых или домашних алтарных композиций, и только в последние 100-150 лет попали в музейные и частные коллекции.

Добавим, что с 14 декабря по 17 февраля в музее пройдет также серия лекций об буддийском искусстве и авторских экскурсий. Первая лекция на тему «Буддийское искусство Бурятии, Калмыкии, Тувы» состоится уже завтра, 14 декабря, в 18:00, ее прочтет куратор выставки Юлия Елихина – хранитель монгольской, тибетской и хотанской коллекции Отдела Востока Государственного Эрмитажа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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