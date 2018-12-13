В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по вопросу строительства храма

В Екатеринбурге объявлены общественные обсуждения по вопросу строительства каменного храма во имя святого Николая Чудотворца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский. Речь идет об участке по адресу: улица Халтурина, 44а. Сейчас там стоит небольшой деревянный храм, но община собирается построить на его месте новый – из камня. Поскольку строительство храмов в этом месте является лишь «условно разрешенным» видом использования земли, мэрия до 11 января будет собирать отзывы и предложения горожан. Напомним, начиная с этого года, обсуждения проходят заочно – горожане могут оставить свои отзывы на официальном сайте мэрии, прислать их обычной почтой на адрес Главархитектуры или оставить запись в книге посетителей в кабинете № 259 горадминистрации.

Отметим, что церковь во имя святого Николая (Никольская церковь) стояла примерно на этом месте до революции. Ее построили в 1897 году по типовому проекту, а в 1930-м – снесли, а из кирпичей построили кинотеатр для рабочих Верх-Исетского завода.

Екатеринбург, служба информации

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