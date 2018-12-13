Около областной больницы коммунальное ЧП. Дома остались без воды

В Екатеринбурге сегодня в районе Свердловской областной больницы прорвало водопровод.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» очевидцы, вечером около ОКБ, на улице Волгоградской, скопилось несколько аварийных машин, работают сотрудники Водоканала. В пресс-службе коммунальной компании рассказали, что произошла скрытая авария на водоводе диаметром 600 мм. Специальная служба поиска ищет, где именно случился порыв, как только место аварии найдут, начнется восстановление водовода. Но, весьма вероятно, это затянется до завтра.

Без воды остались четыре пятиэтажки, подвоз воды будет организован. По информации пресс-службы Водоканала, областная больница под отключение не попала.

Екатеринбург, служба информации

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