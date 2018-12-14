На Урале осудили разбойников, совершивших серию налетов на ювелирные магазины

В Красноуфимске вынесен приговор двум участникам банды, которая с 2014 года по 2015 год совершала налеты на ювелирные магазины в Среднеуральске и Москве.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, в ходе налетов, совершенных с применением огнестрельного оружия, сообщники похитили ювелирные украшения на сумму 8,6 млн рублей, а также наличные деньги – 10,2 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил лично заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

Один из подсудимых приговорен к 15 годам строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, другой – к 6 годам строгого режима.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 14.12.18

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