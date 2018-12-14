Жителя Качканара посадили за попытку убийства из-за квартирного вопроса

В Качканаре вынесли приговор мужчине, который пытался зарезать своего товарища. Поводом стала ссора из-за арендной платы – друг хозяина жилья попытался пристыдить должника-квартиросъемщика.

Приговор по статье ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство» был вынесен из-за событий, произошедших 20 января этого года. В тот вечер в Качканаре трое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент двое собутыльников начали предъявлять претензии третьему. Тот не платил за аренду квартиры – а один из возмущающихся помогал найти жилье и чувствовал себя ответственным за квартиранта перед владельцем жилья. В какой-то момент неплательщику надоело ссориться, и он взялся за нож: возмущавшийся просрочками по платежу в итоге получил несколько ранений, но третий собутыльник предотвратил убийство, разняв товарищей.

Как сообщили сегодня в СУ СК по Свердловской области, осужденный за попытку убийства проведет 6 лет и 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Качканар, служба информации

Качканар. Другие новости 14.12.18

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