Правительство Свердловской области потратит 1,3 миллиона рублей на картины известных художников

Управление делами губернатора Свердловской области заказывает картины известных уральских художников. За это бюджет региона отдаст 1,3 миллиона рублей.

На сайте госзакупок размещена документация к трем закупкам на «поставку сувенирной продукции – произведений искусства». Уточняется, что необходимы подлинники произведений искусства. Закупка проходит как у единственного поставщика, подробной документации нет. Однако речь идет о художниках, которые изображали виды Екатеринбурга и уральские достопримечательности, на картинах изображены река Реж, Чусовая, «Оленьи ручьи», уральские горы, Дом Севастьянова, главный проспект, Городской пруд и т.д. Несколько из этих картин рисовал художник Алексей Рыжков, а всего покупается 29 полотен. Где они будут висеть, достоверно уточнить не удалось. Ответственный за закупку в управлении делами губернатора Евгений Жадан сказал, что не владеет такой информацией. Возможно, они будут выставлены в резиденции губернатора – в зале под куполом, где проходят важные совещания, часто выставляют картины уральских художников.

Добавим, за этот год власти региона несколько раз проводили аналогичные закупки на сумму около 2 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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