Экс-начальник городской полиции ради поездок на охоту похитил служебный уазик

Бывший начальник ОМВД города Полевского Игорь Рзаев и его знакомый бизнесмен Андрей Ионас признаны виновными в мошенничестве, которое выразилось в подмене нового служебного автомобиля старым.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в ноябре – декабре 2015 года Игорь Рзаев обманом поручил своим подчиненным полицейским перегнать новый служебный автомобиль марки УАЗ на территорию частной фирмы, которой руководил его сообщник Андрей Ионас. Там они поменяли на машине номера, вернули в отдел полиции автомобиль той же марки, но более старый и менее исправный, а новый остался в распоряжении Рзаева. Тот использовал его в личных целях, в частности, ездил на охоту.

В областной прокуратуре рассказали, что федеральный суд города Полевского назначил наказание Игорю Рзаеву в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей, а Андрею Ионасу – в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей.

Руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что Игорь Рзаев был уволен из системы МВД еще до вынесения приговора суда.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 14.12.18

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