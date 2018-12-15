На Уралмаше горела квартира – ребенок в больнице (ФОТО)

Сегодня днем в доме №28 на Ильича в квартире на восьмом этаже произошло возгорание. По данным пресс-службы МЧС России по Свердловской области, в горящем помещении во время пожара находились мужчина, женщина и их ребенок. Пожарные эвакуировали семью через подъезд, выдав им маски-самоспасатели. Кроме того, из дома вывели еще 10 жителей, двое из них дети.

К счастью, огонь был локализован до того, как успел покинуть пределы квартиры. Площадь пожара составила 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается. «Трое человек, которые находились в горящей квартире, были осмотрены медиками на месте пожара. Они получили незначительное отравление продуктами горения. Взрослые от госпитализации отказались. Ребенок доставлен в 9-ю горбольницу. Угрозы жизни ребенку нет», – рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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