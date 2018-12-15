Жители Свердловской области смогут увидеть Рождественскую звезду невооруженным глазом

В воскресенье, 16 декабря, ночью свердловчане смогут увидеть «зеленую комету» Виртанена. Рождественскую звезду можно будет разглядеть без оптики, так как она подлетит к Земле на весьма небольшое по космическим меркам расстояние – всего 10 миллионов километров.

«Наиболее близко комета будет находиться от Земли 16-17 декабря. Условия наблюдения благоприятны для жителей северного полушария. Яркость кометы позволит увидеть её невооруженным глазом вдали от городских огней. Лучше всего наблюдать объект в бинокль, она видна сразу после захода солнца, над южным горизонтом. Виртанена выглядит на небе как туманное изумрудное облачко», – рассказал "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.12.18

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