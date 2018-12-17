В Нижнем Тагиле горожане заметили северное сияние

Накануне вечером в Нижнем Тагиле местные жители могли наблюдать довольно редкое оптическое явление, напоминающее северное сияние.

«Сначала думал, что это северное сияние, но при рассмотрении фотографий стало ясно, что это отражения от городских фонарей на снежинках в воздухе (световые столбы)», – написал на своей странице «ВКонтакте» фотограф Николай Обухов.

Северное сияние

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.18

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