Житель Каменска-Уральского отправится в колонию за то, что покусал участкового

Красногорский районный суд приговорил жителя Каменска-Уральского к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». На данный момент приговор в законную силу не вступил.

По данным следствия, 30 сентября 2018 года участковый ОП № 23 Каменска-Уральского прибыл с проверкой к квартире Алексея Зырянова, за которым был установлен административный надзор. Мужчины дома не было. Он в нетрезвом виде зашел в подъезд чуть позднее, где и встретился с полицейским. Участковый решил задержать его, но тот попытался скрыться в лифте. После на лестничной клетке между мужчинами произошла потасовка, во время которой Зырянов попытался освободиться от захвата, выкручивал руку сотрудника полиции, а после укусил его за левое предплечье.

По данным прокуратуры, обвиняемый ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и отбывал наказание в местах лишения свободы. «Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления, в связи с чем дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Сам Зырянов объяснил свои действия состоянием сильного алкогольного опьянения», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 17.12.18

В Нижнем Тагиле горожане заметили северное сияние. / 17 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / Жители Свердловской области смогут увидеть Рождественскую звезду невооруженным глазом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»