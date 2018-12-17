В Ревде будут судить вымогателей, которые считали своих жертв наркоторговцами

В Ревде под суд пойдут трое местных жителей, которых обвиняют в вымогательстве. Мужчины считали своих жертв торговцами наркотиками, что и было аргументом для отъема денег.

Утверждено обвинительное заключение по делу трех жителей Ревды, которых обвиняют по пп. «а, в» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия». По версии следствия, в январе 2015 года ревдинцы узнали, что их знакомый связан с наркоторговлей. Тогда один из подельников встретился с этим знакомым – якобы просто пообщаться. Мужчину отвезли в лес, туда подъехали остальные участники банды и начали избивать потерпевшего, заставляя отдать им 50 тысяч рублей.

Второе похожее преступление было совершено в июне 2015 года. С потерпевшего требовали помимо разовой суммы ежемесячных «выплат» по 15 тысяч рублей. С июня 2015 года по март 2016 года потерпевший передал обвиняемым 150 тыс. рублей.

На новое преступление подельники пошли в марте 2017 года. Они заподозрили очередного мужчину в наркоторговле, подошли к его машине, когда он находился в ней, и начали его избивать. Мужчину отвезли к гаражам, продолжили бить, один из соучастников ударил потерпевшего дважды молотком по ноге, показал веревку и попытался накинуть ее на шею избитого. Затем бандиты заставили свою жертву взять в руки коробок и два бумажных свертка и признаться в торговле наркотиками, признание записали на телефон.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 17.12.18

Житель Каменска-Уральского отправится в колонию за то, что покусал участкового. / В Нижнем Тагиле горожане заметили северное сияние. / 17 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»