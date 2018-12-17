В Академическом необычно рано установили новогодние елки

В Академическом в этом году раньше, чем обычно, начали устанавливать новогодние елки. В прошлые годы праздничные деревья появлялись во дворах только в 20-х числах.

Как сообщили в управляющей компании «Академическое», в прошлые годы новогодние ели в кварталах ставили только в 20-х числах декабря, а в этом году решили начать праздник раньше обычного. Еще за две недели до Нового года специалисты установили ели, которые будут радовать взрослых и детей вплоть до окончания новогодних каникул. Первыми появились две 12-метровые красавицы во втором и пятом кварталах, еще три ели поставили в первом квартале, а также на территории Преображенского парка и рядом с Храмом Святых Божиих строителей.

«Главная ель установлена в Преображенском парке, напротив домов №47 и 51 по проспекту Сахарова, там же будет работать и новогодний городок. Центральная ель отличается особенной красотой – ее высота достигает порядка 17 метров», – сообщили в отделе благоустройства УК «Академический».

Как и в прошлые годы, украшать деревья в Академическом будут hand-made игрушками, которые сделают воспитанники школ и центров развития района. Тренд этого года – фигурки в виде розовых свинок, символа наступающего 2019 года. Торжественное открытие новогоднего городка запланировано на 22 декабря.

Кроме того, традиционно в каждом дворе района появится по небольшой елочке. Украшать их могут и жители домов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.12.18

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