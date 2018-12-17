В Екатеринбурге задержали установщика окон, который ограбил 95-летнего дедушку (ФОТО)

В Екатеринбурге поймали мужчину, который ограбил ветерана Великой Отечественной войны под предлогом диагностики пластиковых окон. Полицейские считают, что он участвовал в других аналогичных преступлениях, и просят помощи от возможных очевидцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, задержан мужчина 28 лет, по ч. 1 и 2 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража» ему грозит до 5 лет лишения свободы. Предварительно установлено, что вечером 27 ноября он пришел в квартиру дома в переулке Красном, где жил 95-летний ветеран Великой Отечественной войны. Мужчина предложил дедушке провести диагностику и профилактику пластиковых окон. При этом с пенсионером он был знаком, так как раньше официально устанавливал ему окна. При опросе задержанный пояснил, что знал место, где хозяин квартиры прятал деньги. Поэтому он пришел в гости, когда ветеран был один, под видом диагностики предложил ему самостоятельно замерить окно кухни, а сам остался в гостиной, якобы чтобы заняться окнами в этой комнате. Когда дедушка вышел из комнаты, проходимец залез в шкаф и вытащил оттуда 10 тысяч рублей.

Фото пресс-группы УМВД по Екатеринбургу

Спустя время пропажу денег заметила внучка, пенсионер рассказал ей о визите «мастера». Девушка установила видеокамеру – и не зря. 4 декабря мужчина снова пришел к ветерану. У пенсионера в силу возраста плохая память, и он снова согласился на встречу. На этот раз добычей вора стали 4 тысячи рублей, а заодно он попал на запись видеокамеры. Пожилой мужчина обратился с заявлением в полицию, с помощью видео найти преступника труда не составило. Он полностью сознался и раскаялся в содеянном и пообещал вернуть награбленное. Время до суда задержанный проведет под подпиской о невыезде.

У полиции есть основание полагать, что «оконщик» может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории города. Всех, кто мог пострадать от противоправных действий данного гражданина, просьба обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7-902-445-30-02, +7-965-545-22-12 (уголовный розыск), (343) 356-42-11 (дежурная часть).

Екатеринбург, служба информации

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