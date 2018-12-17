Избиением фельдшера скорой помощи в Екатеринбурге заинтересовались следователи

В Екатеринбурге правоохранители выясняют обстоятельства нападения на врача скорой помощи. Накануне вечером 62-летний мужчина, у которого был сломан нос, вызвал медиков к одному из домов на улице Белинского. Во время оказания помощи он ударил фельдшера по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, сейчас проводится проверка по данному инциденту. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

К разбирательству может подключиться следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инициирован вопрос о передаче материалов в СУ СКР по Свердловской области.

«В случае принятия положительного решения следователями будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки», – добавили в СК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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