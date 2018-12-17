В Екатеринбурге появились свиной и гонконгский грипп

В Екатеринбурге зафиксированы первые случаи гриппа в зимнем сезоне. Как сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения, на сегодняшний день заболели три человека – две женщины и годовалый ребенок.

Уточняется, что у горожанок был выявлен штамм вируса H3N2 – это вид «гонконгского» гриппа. 66-летняя пациентка переболела вирусом с пневмонией, у 33-летней женщины болезнь протекала в легкой форме. В конце прошлой недели медики обнаружили вирус H1N1 (свиной грипп) у ребенка в возрасте 1 год 2 месяца – малыш поступил в больницу с пневмонией. В горздраве отметили, что младенец не был привит от гриппа.

По прогнозам медиков, подъем заболеваемости гриппом в Екатеринбурге начнется после окончания зимних школьных каникул. Главный эпидемиолог города Александр Харитонов сообщил, что даже сейчас еще не поздно привиться от гриппа. Бесплатная вакцина есть в городских поликлиниках, в ее состав входят штаммы вируса гриппа H3N2 и H1N1, которые уже обнаружили у екатеринбуржцев, а также грипп В, который обычно приходит в финале эпидемического подъема.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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