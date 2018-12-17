В Свердловской области назначен новый межрайонный природоохранный прокурор

На должность Свердловского межрайонного природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Илдар Якупов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, Илдар Якупов имеет высшее юридическое образование. В 2001 году он закончил Саратовскую государственную академию права. В органах прокуратуры служит с 2002 года, начав профессиональную деятельность с должности помощника прокурора Автозаводского района Тольятти.

В органах прокуратуры Свердловской области служит с 2008 года, последовательно занимая должности помощника прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга и помощника прокурора Свердловской области.

До него пост свердловского природоохранного прокурора 10 лет занимала Лариса Ларина.

Екатеринбург, служба информации

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