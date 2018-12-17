Новые очистные сооружения и «одежда» для отвалов: «Святогор» презентовал технологии по защите природы от токсичной руды (ФОТО, ВИДЕО)

Специалисты «Святогора» продемонстрировали журналистам новые технологии, внедренных для защиты окружающей среды от токсинов, выделяемых горными породами на руднике. Эксперты рассказали подробно о процессе очистки воды на Ново-Шемурском месторождении, которая скапливается в карьере и под отвалами, а также показали, как они будут рекультивировать Шемурское месторождение. Подробности – в материале «Нового Дня».

Медно-цинковый карьер и экология

Осваивать Ново-Шемурский карьер начали в 2011 году. Сейчас глубина рудника достигает 100 метров. За минувшие годы здесь добыли около 3 млн тонн медно-цинковой и медной руды. А вывезли 40 млн кубометров пустых пород в три отвала, один из которых образован плодородным грунтом. Прослужить месторождение должно еще 28 лет. «Когда карьер отработается, мы будем его рекультивировать, и вот этим отвалом плодородного грунта сверху покроем. И на нем появится растительность», – объясняет руководитель северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» Александр Хватов.

Александр Хватов

Возле отвала №2 стоит водосборник. Он перехватывает подотвальные воды и жидкость, которая скапливается в карьере. Искусственный пруд вмещает в себя 3,5 тысячи кубометров влаги, которую насос по трубам перегоняет в две аккумулирующие емкости по другую сторону отвала. Дело в том, что горные породы на руднике токсичны. «Здесь породы токсичные: серный колчедан, сера. Они негативно влияют на природу», – говорит Александр Хватов. Поэтому в водосборнике жидкости от грунта отделяют специальной геомембраной. Специалисты «Святогора» говорят, что во время добычи руды воду они не используют, так как она только мешает на производстве. Вся влага образуется в результате скапливания осадков.

Из аккумулирующих емкостей сточные воды с помощью насосных станций переправляют на очистные сооружения, находящиеся в пяти километрах от отвала. Они были запущены в эксплуатацию в этом году 31 августа. «Вода поступает в резервуар-накопитель и по трубопроводу поступает в реакторы-смесители. В цехе происходит очистка в четыре этапа с добавлением известкового молока и реагентов. Здесь она очищается на 70-80% от всех металлов и сульфидов», – рассказывает мастер очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения ОАО «Святогор» Андрей Хватов.

Чистой на 100% вода становится после того, как её перегоняют на доочистку в два биологических пруда, каждый из которых вмещает в себя по 42 тысячи кубометров жидкости. «В этих прудах находится высшая растительность – это рогоз, тростник и камыш, – через которую вода проходит доочистку. Очищенная вода сбрасывается в рыбохозяйственный водоем», – поясняет Александр Хватов.

Данные очистные сооружения способны избавлять от загрязнений и примесей 180 кубометров воды в час. Эти объемы могут увеличиться, говорят в «Святогоре», так как в планах построить второй блок. На его создание будет выделено более 900 миллионов рублей. Проект на руднике планируют реализовать к 2021 году.

Впрочем, общественники уже сейчас отмечают, что внедрение новых технологий положительно сказалось на качестве воды в реках и озерах в Североуральске.

«Река Ивдель на сегодняшний день стала чище. Состояние реки действительно изменилось. И со слов жителей, и вообще визуально она стала гораздо лучше. Если раньше она была зеленая, и рыба практически не водилась, то сегодня уже рыба появилась, и жители стали меньше жаловаться», – говорит член рабочей группы при УППЧ Василий Рыбаков.

В «Святогоре» рассказали, что происходит с карьерами, на которых горные работы закончены. Яркий пример – Шемурское месторождение, которое не функционирует с 2016 года. Здесь уже приступили к рекультивации. «Мы делаем пологими откосы яруса, чтобы накрыть их специальным материалом. Он называется бентонитовый мат, ложится на георешетку. Мы это делаем для того, чтобы исключить попадание атмосферных осадков в тело этого отвала», – рассказывает Андрей Хватов.

Бентонитовый мат

Такая «одежда» из бентонитового мата не дает влаге проникать в грунт и распространять по всей округе токсичные вещества, содержащиеся в руде. Сейчас эксперты разместили на отвалах три вида таких матов, чтобы посмотреть, как они переживут зиму и весну. Саму программу в «Святогоре» планируют реализовать в ближайшие пять лет. По словам специалистов, в будущем этот слой бентонитового мата покроется плодородным слоем, в котором сможет зародиться новая жизнь.

Георешетка

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 17.12.18

В Минобороны пообещали рассчитаться с энергетиками за 25 дней. / «Возможны провокации». Защита telegram-блогера Устинова впервые представила свою позицию. / В Свердловской области назначен новый межрайонный природоохранный прокурор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»