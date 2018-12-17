Екатеринбурженку задержали в Кольцово с 35 кг «прекурсоров» для сыра

Сотрудники Кольцовской таможни задержали пассажирку, летевшую из Стамбула в Екатеринбург ‒ в ее багаже нашли почти 35 кг ингредиентов для приготовления сыров, при этом женщина пыталась пройти по зеленому коридору, т.е. не декларируя товары.

«В сумках лежало около 20 пакетов с рассыпчатым содержимым и шесть ведер с массой для производства сыров. Сначала женщина рассказала, что везет это для производства сыра одному из местных предприятий. Однако после того как ей объяснили, что товарную партию следовало декларировать, женщина тут же изменила свой ответ и попыталась доказать, что везет столько ингредиентов для личного пользования», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что в самой перевозке порошков для приготовления продуктов, а также специй, ничего криминального нет ‒ но только для личного пользования. В этом же случае была товарная партия, слишком большая для одного человека. «По факту недекларирования товара заведено дело об административном правонарушении, товар изъят, проводится административное расследование», ‒ добавили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Екатеринбург, Елена Сычева

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