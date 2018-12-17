В Перми открыли памятник первому уральскому полпреду

Сегодня в Перми состоялось торжественное открытие бюста первого полпреда президента в УрФО Петра Латышева.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, Участие в церемонии также приняли начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов, глава Перми Дмитрий Самойлов, а также представители советов ветеранов. Это связано с тем, что когда-то Петр Латышев возглавлял УВД Перми.

«Он координировал политику государства на территории многих субъектов Российской Федерации. Петр Михайлович системно подходил к организации деятельности милиции. Именно Латышев стоял у истоков формирования оперативных учетов и поискового отдела уголовного розыска», – сказал Александр Горовой.

Напомним, в 2000 году Петр Латышев стал первым уральским полпредом. Этот пост он занимал до конца своей жизни. Латышев скоропостижно скончался 2 декабря 2008 года во время командировки в Москву.

Екатеринбург, Пермь, служба информации

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