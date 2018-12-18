На уральских трассах установили еще 12 камер видеофиксации нарушений (СПИСОК)

На федеральных дорогах УрФО установили еще 12 камер фото- и видеофиксации нарушений. Их уже подключают к сети электропитания, заработать они должны в начале 2019 года.

В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» рассказали, где будут стоять камеры:

– Р-242 Пермь – Екатеринбург: 169 км, 185 км, 319 км (Свердловская область) – комплекс «Стрелка – М»;

– Р-351 Екатеринбург – Тюмень: 149 км, 150 км (Свердловская область), 317 км (Тюменская область) – комплекс «Стрелка – М»;

– М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу: 193 км (Свердловская область) – «Автодория»;

– Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск: 741км, 770 км, 779 км, 932 км, 939 км (ХМАО) – «Автодория».

В начале октября видеофиксация нарушений появилась на трассах Свердловской области: Р-242 Пермь – Екатеринбург (338-340 км) и на М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (139-140 км). Водители уже получат штрафы, которые были на них зафиксированы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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