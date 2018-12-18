В Новоуральске убийцу женщины приговорили к 10 годам колонии

Суд города Новоуральска вынес приговор 56-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве сожительницы. Инцидент произошел 16 октября этого года. Мужчина был пьян и ударил женщину ножом в грудь. Потерпевшую госпитализировали, но она умерла в больнице.

Расследование не заняло много времени ‒ убийцу по горячим следам задержали полицейские, а уже к концу октября дело направили в суд. Уточняется, что мужчина был ранее судим. Ближайшие десять лет он проведет в колонии строгого режима по приговору суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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