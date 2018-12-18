Свердловский минтранс решит судьбу платных парковок в Екатеринбурге

Депутаты заксобрания сегодня приняли закон, корректирующий правила создания платных автопарковок в городах региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в законе перечислены места, где создавать платные парковки запрещено: это территории, прилегающие к спортивным и образовательным объектам, медицинским и культурным учреждениям, органам государственной власти или местного самоуправления, а также на участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Порядок обособления таких участков будет определен подзаконным актом правительства области.

Добавим, что депутатов заинтересовал вопрос: что будет с платными парковками, которые уже расположены на подобных участках. Министр транспорта Василий Старков заявил, что этот вопрос также будет обсуждаться областным правительством уже после принятия закона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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