В областном перинатальном центре родился 40-тысячный малыш

Свердловский областной перинатальный центр вскоре отпразднует свое восьмилетие. Накануне даты в медучреждении родился «юбилейный» малыш. Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, жительница Каменска-Уральского Анастасия родила двойню – мальчика Арсения, который и стал 40-тысячным ребенком, появившимся на свет в ОПЦ, и девочку Валерию. Маму поздравили заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Алена Каюмова и главная акушерка центра Дарья Коренная.

«Очень приятно, что накануне дня рождения центра у нас произошло такое знаменательное событие, как рождение 40-тысячного малыша», – сказала Алена Каюмова.

«Роды у меня прошли хорошо, с момента поступление в больницу специалисты были очень внимательны и оказывали мне морально-психологическую поддержку, за что им огромное спасибо», ‒ добавила мама малышей. Все трое чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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