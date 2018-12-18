В Екатеринбургском зоопарке появился крылатый лисенок (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке – сразу несколько пополнений в звериных семьях.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, у пары летучих лисиц, крупных крыланов из отряда рукокрылых, родился детеныш. Он уже несколько подрос и начал осваивать окружающее пространство. Летучий лисенок родился у пары Лиля и Фокс, они приехали в Екатеринбург в прошлом году из Нижнего Новгорода.

Кроме того, в павильоне «Экзотеррариум» снова прибавление у мар, это небольшие грызуны, дальние родственники морских свинок. Живут в природе на сухих равнинах Южной Америки (Аргентина, Боливия и Парагвай).

В четвертый раз родителями стали двупалые ленивцы Бой и Ляля. В России такого регулярного размножения этого редкого тропического вида удалось добиться только в Екатеринбургском зоопарке.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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