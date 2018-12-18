Екатеринбургские депутаты расследуют, как на месте Дома творчества появилась жилая высотка

Комиссия по муниципальной собственности ЕГД сегодня обсудила вопрос строительства жилого комплекса «Культура» по улице Советская в микрорайоне Пионерский. Ранее на этом участке располагалась школа №35, а потом Дом детства и юношества, который несколько лет простоял пустым. В 2017 году чиновники распорядились снести заброшенное здание и отдали участок под застройку инвестору. Часть депутатов заподозрили директора ЕМУП «СУЭРЖ» Виктора Карташова, который занимался этой сделкой, в превышении должностных полномочий и потребовали отстранить его на время проверки правоохранительных органов. Но голосование в комиссии разделилось поровну, поэтому вопрос был отложен до января.

Историю появления жилой многоэтажки рассказал председатель комиссии Михаил Вечкензин. По его словам, ЕМУП создал ООО «Дом творчества», которое впоследствии получило право распоряжаться объектом. Причем само здание Дома детства и юношества, оцененное в 17,3 миллиона рублей, было внесено в уставный капитал общества. Позднее соучредителем ООО стала Надежда Коркунова, она внесла в уставный капитал еще 54,9 миллионов рублей, и, таким образом, размыла долю муниципального предприятия. После этого заброшенный дом снесли, а на его месте началось строительство ЖК, причем разрешение от областного минстроя было получено в кратчайшие сроки. Вечкензин заявил, что действия ЕМУП фактически позволили застройщику получить земельный участок с объектом без торгов. По его мнению, городскому бюджету был нанесен ущерб в размере 70 миллионов рублей.

Отвечая на обвинения, директор ЕМУП «СУЭРЖ» Виктор Карташов пояснил, что земля под ЖК осталась в муниципальной собственности, так как в уставной капитал ООО вносилось только здание. С его слов, бывший Дом детства был снесен, поскольку здание не подлежало восстановлению, и это подтверждалось экспертизами. С застройщиком была достигнута договоренность, что в новом здании появится школа, и ее площадь будет даже больше, чем в помещениях бывшего Дома детства. «Муниципалитет здесь ничего не потерял, а только приобрел», – заявил руководитель.

Депутаты также интересовались, почему инвестором выступает физическое лицо. На что представители мэрии ответили просто: так договорились. При этом никаких рисков нет, заверили чиновники – жилой комплекс вместе со школой будет сдан во втором квартале 2019 года.

Тем не менее, Михаил Вечкензин предложил коллегам обратиться в Следственный комитет, Генпрокуратуру РФ и МВД по этой ситуации, а также попросил городскую счетную палату устроить внеплановый аудит «СУЭРЖ». Но его инициативу поддержали только четыре из восьми присутствовавших членов комиссии. Депутат Сергей Мелехин отметил, что прокуратура Екатеринбурга уже проверяет законность действий Карташова, и прежде чем делать какие-то выводы, городской думе нужно дождаться результатов проверки.

Еще один избранник, Алексей Вихарев, сообщил, что формально со стороны администрации города и ЕМУП не было нарушений закона. Однако в схеме сделки усматривается умысел с целью обогащения – непонятно, зачем создавалось ООО, есть вопросы к выбору оценщика для определения стоимости заброшенного здания и прочее. Во всем этом предстоит разобраться правоохранительным органам. Комиссия намерена вернуться к обсуждению ЖК «Культура» сразу после зимних каникул – 14 января.

Стоит добавить, что инициатор проверок Михаил Вечкензин и директор «СУЭРЖ» Виктор Карташов были соперниками по избирательному округу на выборах седьмого созыва гордумы Екатеринбурга. Но как заявляют коллеги Вечкензина, личных мотивов в этой ситуации нет, а разбирательство проводится по запросу депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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