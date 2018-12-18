Под Новый год запустят «Ласточку» из Екатеринбурга в Талицу

В конце этого года, 30 декабря, из Екатеринбурга запустят новую «Ласточку» ‒ в Талицу. С 1 января 2019-го она будет курсировать по маршруту ежедневно. Время в пути составит 3,5 часа ‒ это сэкономит пассажирам железной дороги почти час.

Отправляться электричка будет в 17:11 со станции Екатеринбург‒Пассажирский, прибывать в пункт назначения ‒ в 20:44. Электропоезд будет останавливаться на станциях Первомайская, Шарташ, Косулино, Баженово, Шипелово, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково. Из Талицы «Ласточка» будет выходить по утрам ‒ в 05:33. Время прибытия в Екатеринбург ‒ 09:15. Первый обратный рейс запланирован на 31 декабря, следующий – на 2 января 2019 года.

Пока известна цена только на предновогодние рейсы ‒ 266 рублей (по тарифу обычного пригородного поезда). Первым пассажирам обещают памятные подарки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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