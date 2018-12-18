4 января стартуют продажи новых квартир в Преображенском квартале Академического

В самом начале 2019 года – 4 января в Академическом районе стартуют продажи квартир в новом доме в Преображенском квартале. Он станет не только первым объектом, который выйдет в продажу в новом году, но и предоставит уникальную возможность приобрести готовую квартиру с максимально привлекательными характеристиками.

«Престижный квартал, близость парка, невысокая этажность застройки, уникальные видовые характеристики, удобные планировки, улучшенная отделка, близость школ, детских садов и коммерческих объектов, европейские игровые комплексы во дворе – этот дом, пожалуй, в наибольшей мере отвечает запросам покупателей семейного жилья, – отмечают в дирекции по продажам и маркетингу АО «РСГ-Академическое». – Продажи еще не открыты, а мы видим очень активный интерес к новому объекту».

Как отмечают в компании, новый дом находится в тихой части Преображенского квартала неподалеку от микрорайона Европейского. Рядом – детский сад, который открывается в декабре 2018 года, в шаговой доступности две современные школы, во дворе – игровые площадки Kompan, которые отличает высокий уровень безопасности и широкие возможности для отдыха и развития детей.

Из окон нового дома виден Преображенский парк, который расположится на площади 50 га и станет одним из крупнейших в Екатеринбурге. Выйти в него можно будет прямо из подъезда, не переходя дорогу. Прекрасные экологические характеристики дополняет умиротворяющий вид на один из действующих храмов, расположенных в районе. В зимнее время в парке открыт большой городской каток, а совсем скоро жителей города и района ждет фееричный, яркий и веселый новогодний праздник, который пройдет на его территории.

Добавим, что Преображенский – первый квартал в Академическом, где застройщик реализует принципиально новые подходы к озеленению. Вдоль Преображенского парка высажена липовая аллея из деревьев-крупномеров, ива и дерен. А в пространстве между домами формируются оригинальные зеленые зоны – «Дикие луга» и «Солнечная долина», «Березовая роща», «Цветущий сад» и многие другие.

В дирекции по продажам и маркетингу АО «РСГ-Академическое» подчеркивают, что новый дом придется по душе покупателям, которые предпочитают невысокую этажность и ценят спокойствие. Секции в доме от 7 до 10 этажей, а на каждом этаже всего 3-6 квартир. В доме с небольшим количеством жильцов гораздо проще познакомиться, подружиться и поддерживать добрососедские отношения.

Еще две безусловные «фишки» нового дома – функциональные планировки и улучшенная отделка. Студии, 1-2-3-комнатные квартиры спроектированы таким образом, что в них удобно расставлять мебель и организовывать уютное домашнее пространство даже на небольшой площади. Это становится возможным как благодаря правильной геометрии комнат, так и наличию гардеробных и специальных ниш для мебели или техники. В ассортименте представлены классические варианты планировок и современные евроформаты с большой кухней-гостиной.

Представители застройщика рассказывают, что квартиры в новом доме сдаются уже готовыми для жизни – с современной стильной отделкой. Выполнена она из высококачественных материалов в двух цветовых решениях. В такое пространство удачно впишется как светлая, так и темная домашняя мебель. Пол в квартирах наливной, с идеально ровным покрытием. Застройщик оставил обои белыми, по желанию их можно перекрасить в любой другой цвет. Входная дверь солидная и надежная, с качественными замками и фурнитурой, а тройной контур уплотнения по периметру полотна обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию. Межкомнатные двери оформлены в едином стиле с входной, дополнены вставками из тонированного стекла покрыты экошпоном.

«Квартиры ждут покупателей, – отмечают в АО «РСГ-Академическое». – Мы надеемся, что новое жилье придется новоселам по вкусу и станет основой долгой и счастливой жизни».

Подробности о приобретении квартир в новом доме можно узнать в отделе продаж «РСГ-Академическое» (пр. Академика Сахарова, 57, тел.: +7 (343) 317-22-54).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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