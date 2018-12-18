Свердловская область потратит на дорожный ремонт 6,8 миллиарда рублей

В правительстве Свердловской области утвердили перечень региональных дорог, которые будут отремонтированы до 2022 года. Всего в списке 250 объектов – по большей части это автотрассы так называемой маятниковой миграции (в окрестностях Екатеринбурга), а также дороги в направлении Серова и Алапаевска.

Как сообщает ДИП, в областном бюджете на дорожный ремонт предусмотрено по 2,4 миллиарда рублей в 2019 и 2020 годах и 2 миллиарда рублей – в 2021 году. Часть денег также уйдет на обустройство пешеходных переходов вблизи школ и детских садов. Кроме того, в план ремонта попали 17 сельских дорог, которые связывают деревни с сетью региональных автотрасс, и ряд мостов.

Дополнительно Свердловская область получит 630 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на строительство второго пускового комплекса Екатеринбургской объездной автодороги на участке от Московского тракта до Челябинского и на реконструкцию ЕКАДа на участке Семь Ключей – Большой Исток.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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