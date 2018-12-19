Приставы разыскивают родственников летчика из Нижнего Тагила, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Свердловские приставы просят помощи в поисках родственников летчика, который разбился в 1942 году в районе станицы Апшеронской Краснодарского края. Мужчина был родом из Нижнего Тагила.

Останки летчика в Краснодарском крае нашли поисковики отряда «Кубанский плацдарм». Мужчина был сбит артиллерией 29 августа 1942 года. Обнаружены останки пилота самолета Ил-2 № 1873424 с мотором АМ-38 № 29389, 502-го штурмового авиационного полка. Удалось установить, что самолет падал с северо-запада на юго-восток. В месте первого касания с землей сохранилась заметная борозда, от удара самолет разрушился, так как шлейф обломков тянется вниз по склону на 100 с лишним метров. В месте касания из земли извлекли несколько фрагментов брони, которые вошли в землю под углом. Обломки бронекорпуса находятся на всем протяжении шлейфа. В самом низу из земли и ручья извлекли обломки носовой части и мотора. В ходе поисков нашли каркас от парашюта, кнопку с парашютной сумки, наушник шлемофона, пряжки. Немного позже были обнаружены останки пилота.

С помощью архивных записей личность погибшего установлена. Это сержант Детков Дмитрий Николаевич, из города Нижнего Тагила Свердловской области, был призван Тагильским РВК. Проживал на ул. Дзержинского, 40. Там же жил и его отец (указанный в донесении о потерях как единственный родственник) – Детков Николай Дмитриевич. На месте падения самолета поисковиками уже установлен памятник. УФССП России по Свердловской области просит откликнуться тех, кто может помочь с поисками родственников.

Информацию стоит направлять на электронный адрес отдела по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Краснодарскому краю, либо по телефону: (861) 277-54-53, моб. +7-928-20-50-830 или на электронный адрес отдела по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Свердловской области (aspekt-fssp@yandex.ru), либо по телефону: (343) 362-28-07.

Екатеринбург, служба информации

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