Связисты узнали, что и когда уральцы покупают в качестве новогодних подарков

В декабре на поиски подарков у россиян уходит на треть больше времени, чем в другие месяцы. Таковы данные аналитиков Capital Research Group. Самый частый способ оплаты – безналичный расчет. Связисты отмечают двойной рост количества транзакций по банковской карте «МегаФона» во время предновогоднего шопинга.

В последний месяц года жители израсходуют на подарки близким в 1,5 раза больше денег, чем обычно. В топ самых популярных приобретений декабря войдут бытовая техника, электроника, товары для дома, продукты питания и ювелирные украшения.

Как сообщили в «МегаФоне», в прошлом году самые дорогие покупки в конце зимы сделали мужчины. Крупные платежи пошли на приобретение одежды, автомобильных запчастей и аксессуаров. На них пришлось 89 000 и 88 600 рублей соответственно.

По прогнозам аналитиков, ожидается, что самыми активными днями для шопинга станут выходные 22 и 23 декабря. Часы пик придутся на период с 13:00 до 15:00. Но платить по карте уральцы будут почти до наступления Нового года. Например, в 2017 году жительницей Екатеринбурга была совершена самая поздняя предновогодняя покупка – 31 декабря в 23:37.

«В 2018 году количество пользователей нашей банковской карты в регионе выросло на треть. Приятным новогодним подарком для абонентов станет то, что при оплате картой у партнеров «МегаФона» можно получать кешбек до 20% от суммы обратно на счет. А те, кто еще не успел оформить нашу карту, могут это сделать за пару секунд на сайте «МегаФон.Банк», в приложении «Личный кабинет «МегаФон» или в любом фирменном салоне», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Карта «МегаФона» – это банковская карта с полным функционалом, счет которой равен счету телефона. При совершении покупок деньги будут списываться с баланса, а при пополнении – этими средствами можно будет воспользоваться на банковской карте. Владельцы получает 8% годовых на остаток и бонусы за каждый платеж. Оперативно получить карту можно в салоне оператора или мгновенно выпустить виртуальную – на сайте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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