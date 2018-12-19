Главу минтранса РФ Дитриха сумели удивить на Урале: умные роботы, гоночные болиды и настоящая «машина Голдберга» (ФОТО)

В Уральском государственном университете путей сообщения подвели итоги недавнего визита в вуз министра транспорта России Евгения Дитриха. Глава минтранса посетил УрГУПС, чтобы познакомиться поближе с деятельностью первого и единственного транспортного вуза Урала, оценить научно-исследовательскую, учебную и внеучебную жизнь вуза, узнать про успехи и достижения УрГУПС.

Как сообщает пресс-служба университета, визит министра начался со знакомства с бойцами студенческих отрядов: около стенда с наградами его встретили представители всех отрядов.

В читальном зале библиотеки УрГУПС ректор Александр Галкин рассказал о высоких позициях УрГУПС в рейтингах и достижениях. Университет входит в топ-100 лучших вузов России и стран СНГ, в десятку лучших российских вузов по трудоустройству, занимает 45 место по итогам оценки отраслевых вузов по показателям внешнего мониторинга проекта «5-100».

В 2018 году студенты УрГУПС стали десятикратными чемпионами Спартакиады вузов Министерства транспорта и призерами творческого фестиваля «ТранспАРТ». А команда УрГУПС «Формула студент», которая самостоятельно конструирует и собирает настоящие гоночные болиды, не раз приносила победы вузу на соревнованиях регионального, федерального и даже международного уровней.

Особый интерес у министра вызвало знакомство с командой-победителем инженерных соревнований – 2018: студенты разработали так называемую машину Голдберга, в которой объект (шарик) должен перемещаться из начальной в конечную точку максимально сложным способом.

«Молодцы!» – оценил министр инженерное мышление студентов, за два часа собравших такую систему.

Показали министру и современную библиотеку, оборудованную, что называется, по последнему слову цифровых технологий. Новая технология позволяет читателям заказывать книгу из любой точки через телефон, а забирать – со специальной бронеполки. Для этого на каждом томе закреплен чип. Безбумажная технология: читатель может заказать книгу, главное, чтобы у него был интернет, на лекции он сидит или просто дома, в любое время дня и ночи.

Самое большое впечатление на министра произвела лаборатория «Фаблаб», которая является единственной в Уральском регионе и уникальной в своем роде. В ней студенты изучают 3D-моделирование, выполняют лазерную гравировку, сваривают, осваивают профессии механика, электрика и электронщика.

В этой же лаборатории министр смог лично поуправлять «умным роботом» Аркашей, за разработку которого студентки УрГУПС (кафедра «Мехатроника») заняли первое место в финале II Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Умная машина может захватывать и перемещать предметы из разных плоскостей. Министр сам испытал Аркашу и «провел» робота по траектории заданного этапа.

Финальной точкой визита стал настоящий исторический момент: роспись министра на гоночном шлеме команды «Формула студент».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

Екатеринбургский метрополитен потратит полмиллиарда рублей на закупку новых вагонов. / Связисты узнали, что и когда уральцы покупают в качестве новогодних подарков. / «Единожды заплатите – договор будет считаться заключенным»: в уральских чатах обсуждают, как обойти мусорную реформу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»