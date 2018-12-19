Подробности ограбления семьи ветеранов в Екатеринбурге: в квартире могла побывать наводчица (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге семейная пара ветеранов стала жертвой дерзкого ограбления. У супругов украли все их сбережения, а главу семейства еще и избили. Инцидент произошел больше месяца назад – 11 ноября, но после публикации сообщения о происшествии в паблике Mash, тема получила дополнительный резонанс. Сегодня у пенсионеров побывала съемочная группа РИА «Новый день» – хозяйка рассказала подробности ЧП. Примерно в это же время к ветеранам наведалась социальная служба и полиция.

Подробности об ограблении ветеранов

Как сообщила журналистам «Нового Дня» пенсионерка Апполинария Г., обокрали их на следующий день после того, как старикам выдали пенсию. Ветеран тыла говорит, что десять тысяч она убрала в тумбочку, а остальные деньги спрятала за ковер. Она пояснила, что там хранила сбережения на похороны. По словам собеседницы агентства, 11 ноября она вышла в магазин. Дома остался её слабовидящий и слабослышащий супруг. Он открыл дверь неизвестному мужчине, который представился зятем Славой. По словам пенсионерки, незнакомец ударил ее мужа, нашел «заначку» за ковром, деньги в тумбе и скрылся. «Пришла, железная дверь распахнута. В комнате ковер был откинутый, деньги взяты. В ящике 10 тысяч тоже нет. Мы остались без копейки», – рассказывает Апполинария Г.

По словам женщины, после произошедшего ей приходилось даже просить милостыню. Пенсионерка уверяет, что социальные службы и родные отказались помогать пожилым супругам. Однако и родственники и социальные работники это опровергают.

Во время интервью в квартиру пострадавших пришли три женщины, которые представились сотрудницами комплексного центра социального обслуживания. По их словам, в помощи старикам никто не отказывал, помогали им чем могли, в том числе, продуктами. По мнению соцработников, в рассказе пенсионерки много сомнительного, что-то могло быть выдумано, ведь старикам – по 90 лет.

Родственники уверяют, что пенсионеров никто без поддержки не оставлял. Им покупают продукты, помогают с уборкой. Что же касается самого ЧП, то со слов снохи пострадавшей, за неделю до ограбления в квартире пенсионеров побывал чужой человек, не исключено, что та женщина могла быть соучастницей преступления.

По словам собеседницы агентства, за неделю до инцидента Апполинария познакомилась в поликлинике с неизвестной женщиной. «В поликлинике бабушка ставила уколы, а неизвестная капельницу. И бабушка говорила, что живут они вдвоем с дедом, а та напросилась к ней в гости под предлогом бесплатного массажа, – рассказала собеседница агентства. – Она пришла, никакого массажа не сделала, и ушла».

Сноха Апполинарии Г. говорит, что глава семейства действительно был избит. После произошедшего у мужчины была рассечена бровь, остался большой синяк, который тянулся от челюсти до уха.

Сейчас громкое дело расследует полиция. «По данному факту органы внутренних дел Чкаловского района города Екатеринбурга проводят тщательную проверку и предпринимают комплекс оперативных мер, направленных на то, чтобы эта кража не осталась безнаказанной для тех нехристей, у которых поднялась рука украсть последнее у пожилых людей. В народе по такому поводу бытует известное выражение, что последнее у человека даже вор не трогает. Вероятно, здесь дело рук существа даже хуже профессионального вора, раз он такое сотворил. Раскрытие, безусловно, резонансного преступления взято на личный контроль начальником городского гарнизона полиции полковником Сергеем Кулагиным. О том, как будет продвигаться расследование, обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ», – рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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