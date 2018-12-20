Жителя Среднеуральска отправили в колонию строгого режима за фингал, поставленный полицейскому

В Верхней Пышме вынесли приговор мужчине, который ударил полицейского. Осужденный накинулся на правоохранителя с кулаками после попытки ограбить магазин.

Суд вынес приговор по делу жителя Среднеуральска Эдуарда Орманова. Днем 14 августа в полицию поступило сообщение, что магазин «Магнит» в Среднеуральске пытаются ограбить. На место приехали полицейские, очевидцы указали им на троих возможных воров. Помощник оперативного дежурного дежурной части потребовал у них проследовать в отдел полиции, на что Орманов отреагировал агрессивно: начал угрожать полицейскому и ударил того в лицо. Правоохранитель заработал ушиб мягких тканей, сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчину судили по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Он свою вину признал, дело рассмотрели в упрощенном порядке. Ранее Орманов уже отбывал срок за разбой, по месту жительства характеризуется отрицательно, а полицейского ударил, будучи пьяным. В итоге ему дали 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 20.12.18

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