В Екатеринбурге третий день ищут ушедшего из дома подростка (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают 14-летнего Валерия Крисько, который в понедельник, 17 декабря, около 18:30 ушел из дома погулять и не вернулся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского УМВД, приметы мальчика – рост 174-176 см, худощавого телосложения, волосы светло-рыжие, короткие, глаза серо-зеленые, под левым глазом кровоподтек.

Был одет: черная шапка, темно-синяя ветровка, черные джинсы и черные ботинки, при себе документов и денег не имеет.

В полиции не смогли пояснить, откуда у ребенка синяк, и из благополучной ли он семьи.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по телефонам: (343) 356-42-09, (343) 294-14-94, +7 953-604-78-16, +7 922-036-63-20 (служба по делам несовершеннолетних) или «02».

Екатеринбург, служба информации

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