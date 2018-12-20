Свердловского депутата вырезали из эфира «Пусть говорят»

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин рассказал о своем участии в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Его пригласили на ток-шоу выступить в качестве эксперта.

«Намедни согласился поучаствовать в передаче «Пусть говорят». Думаю, а почему бы и нет. Интересно же посмотреть, что, да как. Согласился, приехал. Прождал около часа пока начнется запись. Два часа снимали. Что-то говорил, высказывал свое мнение, дискутировал. Иииии... Все вырезали!!! Ни слова не оставили! Прикольно. В следующий раз пригласят, обязательно пойду», ‒ написал он в своем фейсбуке.

Депутат рассказал «Новому Дню», что разговор шел об актрисе Елене Соловей, которая в 1991 году уехала за своим мужем жить в Америку. «Ему пришлось переехать, а она на пике популярности уехала за ним. Она рассказала свою историю, как скучает по России, но вернуться не получилось. Я же говорил о том, что по статистике за последние годы возвращаются гораздо больше, чем уезжают. Отток не прекращается ‒ 300 тысяч в год уезжают, но порядка 500 тысяч возвращаются. Это данные за последние шесть лет, ‒ сказал депутат. ‒ Там корреспондент спрашивал у нее, хочет ли она сейчас вернуться, она сказала, что уже поздно ‒ там дети, внуки, она продолжает участвовать в спектаклях, открыла школу по изучению русского языка для американских детишек, в голосе чувствуется, что хочется вернуться, но уже поздно».

Екатеринбург, Елена Сычева

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